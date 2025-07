Thales: deux nouveaux radars destinés à la Malaisie information fournie par Cercle Finance • 07/07/2025 à 11:46









(CercleFinance.com) - Thales a annoncé lundi avoir reçu la lettre d'attribution officielle portant sur la fourniture à la Malaisie de deux nouveaux radars Ground Master à l'occasion de la visite d'Etat en France du Premier ministre du pays, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim.



L'accord concerne la livraison de deux radars Ground Master 400 alpha (GM400α) supplémentaires d'une portée de 515 km, capables de détecter tout type de menaces et destinés aux capacités de surveillance aérienne de la Royal Malaysian Air Force (RMAF).



Ce contrat porte à quatre le nombre total de GM400 exploités par la Malaisie, qui est aujourd'hui le premier client du radar GM400.



Thales, qui souligne que le GM400α est actuellement déployé dans plus de vingt pays, précise avoir vendu à ce jour plus de 270 radars de surveillance aérienne de la famille Ground Master (GM).





Valeurs associées THALES 246,4000 EUR Euronext Paris +0,74%