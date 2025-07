Internet par satellite : Amazon Kuiper, concurrent de Starlink, arrive en France à la fin de l'année

La constellation de satellites du géant américain sera déployée grâce à une série de lancements, opérés notamment par Ariane 6.

Un lancement de fusée Atlas V dans le cadre du projet Amazon Kuiper, à Cap Canaveral, le 28 avril 2025 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO )

Le duel spatial entre les entreprises d'Elon Musk et Jeff Bezos se poursuit. En parallèle de la course à l'espace disputée entre SpaceX et BlueOrigin, un autre match se présente au dessus de nos têtes, avec la mise en service prochaine des offres de télécommunication par satellites d'Amazon, via sa constellation Kuiper. Ce concurrent affiché du réseau Starlink doit être déployé dans plusieurs pays européens, dont la France, aux Etats-Unis et au Canada en fin d'année, a indiqué l'entreprise jeudi dans un échange avec la presse française.

La couverture commencera "par être déployée aux latitudes nord et sud, ce qui signifie que des pays comme les États-Unis, le Canada, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni seront parmi les premiers à recevoir ce service", a précisé Amazon vendredi.

Les services de connexion par satellites du groupe, qui visent à concurrencer ceux de SpaceX et de son réseau Starlink, seront ensuite étendus à d'autres pays, ont indiqué des responsables du groupe américain. Les offres seront disponibles pour les particuliers, ainsi que pour les entreprises et les institutions gouvernementales, mais aucun prix n'a pour l'instant été dévoilé par l'entreprise.

Avec son recours à Ariane, Amazon adresse des signes à l'Europe de l'espace

Depuis son premier lancement fin avril, Kuiper compte 54 satellites, loin derrière les quelque 6.000 revendiqués par SpaceX, et les 600 satellites en orbite basse du français Eutelsat. Amazon devra avoir déployé quelques centaines de satellites au total pour commercialiser ses offres, ont indiqué plusieurs responsables.

Le premier lancement de satellites Kuiper par la fusée française Ariane 6 à Kourou (Guyane) devrait intervenir dans les prochains mois, après un contrat signé entre le groupe américain et Arianespace en 2022. A terme, la première génération de la constellation Kuiper comprendra 3.232 satellites, et couvrira l'ensemble du globe, excepté les pôles. L'investissement déployé par l'entreprise pour cette première phase s'élève à au moins 10 milliards de dollars, a confirmé un de ses responsables.

Les satellites en orbite basse, qui permettent de proposer une connexion internet à des utilisateurs non reliés à la fibre ou disposant d'un réseau de mauvaise qualité, ont connu un essor depuis plusieurs années. SpaceX, qui dispose de ses propres fusées pour les lancements, propose ainsi des offres directement aux consommateurs, contrairement à Eutelsat qui est restée concentrée sur les offres aux professionnels.