Thales: débute les essais en vol du radar DRAGON avec la DGA

(CercleFinance.com) - La Direction générale de l'armement (DGA) annonce que les premiers essais en vol du radar de nouvelle génération DRAGON ont débuté en mai 2025 sur le site de son centre d'expertise et d'essais en vol, en collaboration avec Thales .



Lancé en 2019 par l'Agence de l'innovation de défense et confié à Thales, le projet vise à développer le radar Airmaster C, un radar aéroporté en bande X doté d'une antenne active AESA, multi-polarisation et évolutif grâce à des capacités d'intégration de fonctions d'intelligence artificielle.



30 % plus compact, léger et économe que les radars de génération précédente, l'Airmaster C est destiné aux aéronefs légers.



Son intégration sur l'hélicoptère Guépard (programme d'Hélicoptère interarmées léger), confié à la maîtrise d'oeuvre d'Airbus Helicopters, est déjà anticipée.



Les essais actuels, réalisés sur un hélicoptère Puma, doivent valider les performances en conditions opérationnelles. D'autres vols sont prévus pour finaliser le développement et lever les risques avant intégration.



Le radar équipera notamment les versions Marine nationale et armée de l'Air et de l'Espace du Guépard, avec également un fort potentiel à l'export.





