Thales: coopération renforcée avec les Emirats Arabes Unis information fournie par Cercle Finance • 04/02/2025 à 18:24









(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), annonce avoir signé un contrat avec le Centre spatial Mohammed Bin Rashid (MBRSC) - soit le pôle scientifique et technologique des Émirats Arabes Unis (EAU) chargé des services spatiaux et des programmes d'exploration spatiale du pays - afin de concevoir et développer le module ' Emirates Crew & Science Airlock ' qui sera amarré à la station spatiale cislunaire Lunar Gateway.



Ce module de sas permettra aux astronautes d'effectuer des sorties extravéhiculaires et de transférer des équipements d'expérimentation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la station, tout en servant de port d'amarrage supplémentaire aux véhicules de desserte.







Valeurs associées THALES 159,90 EUR Euronext Paris +1,62%