Thales: contrat pour le radar GM400α avec l'Albanie information fournie par Cercle Finance • 20/06/2025 à 10:30









(CercleFinance.com) - Dans le cadre du Salon du Bourget, Thales annonce avoir signé un contrat pour fournir à l'Albanie un radar Ground Master 400 alpha (GM400α) dans un délai de 14 mois, dans le cadre d'un programme de modernisation des capacités de surveillance aérienne du pays.



'Réputé pour sa fiabilité exceptionnelle, ses performances inégalées et son haut niveau de mobilité, le radar GM400α joue aujourd'hui un rôle crucial pour assurer la surveillance aérienne dans le monde', affirme le groupe d'électronique de défense.



'Avec son architecture entièrement numérique, il permet de détecter des menaces aériennes jusqu'à 515 km de distance, avec notamment des capacités supérieures de détection à basse altitude, y compris pour les drones évoluant à faible vitesse', précise-t-il.



Grâce à la montée en puissance de ses capacités industrielles, Thales est en mesure de livrer chaque année plus de 30 radars de surveillance aérienne de la famille Ground Master et de réduire les délais pour répondre aux urgences opérationnelles.





