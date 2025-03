Thales: contrat pour fournir un satellite à SKY Perfect JSAT information fournie par Cercle Finance • 10/03/2025 à 09:12









(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67%) et Leonardo (33%), fait part de la signature d'un contrat de fabrication du satellite de télécommunications géostationnaire JSAT-32 pour SKY Perfect JSAT, le plus grand opérateur de satellites d'Asie.



Ce satellite couvrira le Japon et les mers environnantes en offrant de nouveaux faisceaux étroits pour les applications de mobilité. Il assurera, à terme, le relais des satellites qui délivrent actuellement des services de communication et de distribution au Japon.



En tant que maître d'oeuvre, Thales Alenia Space est responsable de la conception, de la fabrication, des tests et de la livraison du satellite jusqu'au pas de tir désigné. L'entreprise fournira également le segment sol associé.



D'une masse au lancement de 3,7 tonnes, JSAT-32 reposera sur la plateforme Spacebus 4000B2 de Thales Alenia Space. Ce satellite, dont le lancement est prévu en 2027, sera conçu pour une durée de vie nominale en service de plus de 15 ans.





