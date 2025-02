Thales: contrat de fourniture d'un satellite à Space Norway information fournie par Cercle Finance • 10/02/2025 à 10:30









(CercleFinance.com) - Space Norway, opérateur de satellites norvégien leader sur le marché de l'Europe du Nord, et Thales Alenia Space, coentreprise entre Thales (67%) et Leonardo (33%), annoncent ce jour la signature d'un contrat portant sur la fourniture d'un nouveau satellite de télécommunications géostationnaire, THOR 8.



Il doit permettre d'assurer la continuité des services de télédiffusion et de répondre à la demande croissante de connectivité en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.



Doté de capacités en bandes Ka et Ku, il fournira des services haut débit pour les infrastructures fixes et mobiles.



Basé sur la plateforme Spacebus 4000B2, THOR 8 sera lancé en 2027 et aura une durée de vie de plus de 15 ans.





Valeurs associées THALES 157,05 EUR Euronext Paris -0,35%