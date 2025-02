Thales: contrat avec Stephanix pour sa plateforme TrustFleet information fournie par Cercle Finance • 27/02/2025 à 15:12









(CercleFinance.com) - Thales annonce avoir remporté un contrat auprès de Stephanix, leader de l'imagerie médicale en France, pour développer et mettre en oeuvre sa plateforme digitale TrustFleet dans ses tables de radiologie télécommandées.



TrustFleet gère à distance des appareils médicaux (mobiles de radiologie, tables de fluoroscopie, mammographies) et permet d'optimiser les opérations de maintenance prédictives et leur dépannage à distance, en hôpital ou établissement privé.



Entièrement cybersécurisé et hébergé sur le Cloud, TrustFleet fournit un accès immédiat à des données protégées, ce qui permet de réduire les périodes d'indisponibilité des équipements médicaux tout en diminuant les coûts opérationnels associés.





