Thales: contrat avec la DGA pour des bouées anti-sous-marins information fournie par Cercle Finance • 30/01/2025 à 18:30









(CercleFinance.com) - Thales annonce avoir signé un contrat avec la Direction Générale de l'Armement (DGA) portant sur la fourniture de 'plusieurs centaines de bouées acoustiques SonoFlash' à la Marine nationale.



Selon Thales, cette bouée, larguée depuis un avion de patrouille maritime (type ATL2) ou d'un hélicoptère (type NH90), permet de détecter les sous-marins. Elle est par ailleurs 'parfaitement interopérable avec le sonar trempé Flash et les sonars remorqués de la famille CAPTAS', précise la société.



Thales ajoute que Sonoflash est produite en France en lien avec des PME françaises et qu'elle 'renforce l'ambition stratégique et capacitaire portée par la France dans le domaine de la lutte anti-sous-marine'.







