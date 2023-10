Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales: collaboration renforcée avec le colombien SoyYo information fournie par Cercle Finance • 17/10/2023 à 09:52









(CercleFinance.com) - Thales a annoncé mardi qu'il allait renforcer sa collaboration avec SoyYo, une fournisseur colombien de services d'identité numérique pour les entreprises.



Les deux partenaires prévoient de lancer des clés d'accès dites 'FIDO2' pour l'authentification sans mot de passe, une solution devant permettre à des millions de Colombiens de se connecter à leurs identités numériques et d'accéder à des services numériques sans avoir à saisir de nom d'utilisateur ni de mot de passe.



Avec les clés d'accès, l'identité de l'utilisateur est vérifiée grâce à la biométrie ou à un code d'appareil.



Chaque clé d'accès se compose d'une paire de clés, dont l'une reste stockée dans un format chiffré sur l'appareil, le protégeant ainsi d'éventuelles violations de données.





