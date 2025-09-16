Thales choisi pour renforcer les capacités des forces armées danoises
16/09/2025
L'équipementier français explique avoir été retenu afin de fournir la technologie SAMP/T NG, un système sol-air mobile de nouvelle génération conçu pour intercepter et détruire des missiles balistiques, des avions et des drones à moyenne portée.
Au cours actuel, le titre présente un PER 2025 de 34x avec un rendement inférieur à 1,5%.
Valeurs associées
|263,1000 EUR
|Euronext Paris
|+0,34%
