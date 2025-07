Thales: certification d'une solution eSIM pour l'IoT information fournie par Cercle Finance • 08/07/2025 à 10:08









(CercleFinance.com) - Thales annonce avoir obtenu auprès de la GSMA, dans le cadre du programme eSIM Security Assurance (eSA), une certification de sécurité essentielle pour sa solution eSIM, consolidant son rôle de leader dans la connectivité de l'IoT.



'Cette certification constitue une étape clé pour permettre des déploiements IoT (Internet des Objets) sécurisés, à grande échelle, dans des secteurs comme les compteurs intelligents, la santé et l'automobile', explique le groupe d'électronique.



Selon Thales, la certification eSA de la GSMA atteste que sa solution eSIM (matériel, logiciel, OS, bibliothèques cryptographiques) répond aux plus hauts standards de sécurité et de performance, reconnus à l'échelle mondiale.





Valeurs associées THALES 246,7000 EUR Euronext Paris -0,68%