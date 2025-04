Thales: célèbre le 1er vol réussi de SkyDrive information fournie par Cercle Finance • 14/04/2025 à 12:58









(CercleFinance.com) - Thales célèbre le premier vol réussi de SkyDrive, sécurisé par son système de commandes de vol de nouvelle génération.



En effet, SkyDrive, constructeur japonais majeur d'aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL), a réalisé une percée historique avec le premier vol de démonstration réussi de son eVTOL à 3 places, le 9 avril à l'Expo 2025 à Osaka au Japon.



SkyDrive est sécurisé par le système de commande de vol de nouvelle génération de Thales, FlytRise, qui calcule et ajuste la position des surfaces de contrôle de l'aéronef et gère la poussée des moteurs.



'Nous sommes fiers d'être associés à cette aventure aux côtés de SkyDrive et de contribuer avec FlytRise à rendre les vols toujours plus sûrs et plus durables ', a commenté Florent Chauvancy, vice-président des activités Avionique de vol chez Thales.





