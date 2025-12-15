Thales attribue à SFO Technologies le contrat RBE2 pour les structures câblées du radar du Rafale

Thales SA TCFP.PA :

(Rédaction de Gdansk)