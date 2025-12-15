 Aller au contenu principal
Thales attribue à SFO Technologies le contrat RBE2 pour les structures câblées du radar du Rafale
information fournie par Reuters 15/12/2025 à 09:08

Thales SA TCFP.PA :

* THALES ATTRIBUE À SFO TECHNOLOGIES LE CONTRAT RBE2 POUR LES STRUCTURES CÂBLÉES DU RADAR DU RAFALE DANS LE CADRE DU PROGRAMME « MAKE IN INDIA »

(Rédaction de Gdansk)

