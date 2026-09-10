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Thales Alenia Space va équiper 330 satellites IRIS2
information fournie par Zonebourse 10/09/2026 à 14:07
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Thales Alenia Space annonce la signature d'un protocole d'accord avec Eutelsat concernant la fourniture des charges utiles gouvernementales dédiées à 330 satellites IRIS2 (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite) en orbite terrestre basse.

Cette commande représente une tranche d'environ 500 MEUR sur un contrat global IRIS2 attribué à Thales Alenia Space, dont le montant devrait dépasser 3 MdsEUR, précise la coentreprise aérospatiale de Thales (67%) et Leonardo (33%).

La future constellation IRIS2 offrira des services de communications sécurisées aux agences de protection civile, de gestion des urgences, de défense et de sécurité, ainsi que des services commerciaux destinés au B2B. Elle représentera aussi l'épine dorsale pour d'autres infrastructures européennes d'observation de la Terre et de navigation par satellite, tout en servant de relais de transmission de données.

Ce système comprendra, au minimum, 348 satellites : 330 en orbite basse (à 1 200 km d'altitude), dont 66 en bande Ka exclusivement et 264 en bandes Ku/Ka, ainsi que 18 en orbite moyenne (8 000 km). Ils communiqueront entre eux via des liaisons optiques intersatellitaires et utiliseront une approche multi-orbites.

Les 66 premiers satellites de télécommunications en orbite terrestre basse (en bande Ka), connus sous le nom d'IRIS2 Layer One, seront lancés à partir de 2029. Pour cette couche satellitaire, Thales Alenia Space développera les charges utiles, tandis qu'Airbus Defence and Space fournira les plateformes.

En ce qui concerne IRIS2 Layer Two, qui comprendra 264 satellites de télécommunications en orbite basse (en bandes Ku/Ka), Thales Alenia Space sera responsable des charges utiles gouvernementales, tandis qu'Aerospacelab développera les plateformes. Le lancement de cette 2e couche est prévu à partir de 2030.

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