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Thales Alenia Space va construire le satellite NigComSat-2A pour le Nigeria
information fournie par Zonebourse 14/09/2026 à 10:31
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Le spécialiste des infrastructures spatiales fournira à NIGCOMSAT un nouveau satellite géostationnaire destiné à renforcer la connectivité numérique en Afrique.

Thales Alenia Space annonce avoir signé un contrat avec la société publique nigériane NIGCOMSAT Ltd pour développer et réaliser le satellite de télécommunications NigComSat-2A. Basé sur sa plateforme Spacebus B2, l'appareil affichera une masse au lancement de près de 4 tonnes et une durée de vie opérationnelle estimée à plus de 15 ans.

NigComSat-2A couvrira une zone allant de l'Afrique de l'Ouest et centrale jusqu'à l'Afrique australe. Il fournira notamment des services de diffusion télévisuelle, d'accès à Internet, d'appels vocaux et de diffusion en continu, avec l'objectif d'améliorer la connectivité dans les zones où les réseaux terrestres restent limités ou difficiles à déployer.

Thales Alenia Space est une société conjointe détenue à 67% par Thales et à 33% par Leonardo.

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