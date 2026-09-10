Thales Alenia Space signe un contrat de €500 mlns avec Eutelsat pour les satellites IRIS² de l'UE

Le logo de Thales Alenia Space

Thales Alenia ‌Space a annoncé jeudi avoir signé un accord ​avec Eutelsat pour la fourniture des charges utiles gouvernementales dédiées à 330 satellites IRIS² de ​l'Union européenne (UE) en orbite terrestre basse.

Cette commande représente une tranche ​d'environ 500 millions d'euros ⁠dans le cadre d'un contrat plus large ‌dont le montant devrait dépasser les trois milliards d'euros, a précisé la coentreprise ​entre le ‌groupe français Thales et l'italien Leonardo.

IRIS² est ⁠la future constellation de communications satellitaires sécurisées de l'UE, destinée à offrir aux gouvernements européens ⁠et à ‌leurs forces armées une alternative souveraine ⁠aux systèmes non européens.

Mais son déploiement soulève ‌des interrogations, l'Allemagne poursuivant le développement ⁠d'un réseau national de satellites militaires distinct, ⁠faisant craindre ‌une fragmentation des efforts européens et une hausse ​des coûts. Selon Thales ‌Alenia Space, les charges utiles gouvernementales dédiées aux satellites IRIS² seront ​dotés d'un réseau 5G spatial sécurisé, "combinant le routage du trafic en orbite, ⁠la gestion active des interférences et des communications sécurisées de bout en bout."

Les 66 premiers satellites seront lancés à partir de 2029.

(Florence Loève, Gianluca Lo Nostro et Etienne Breban, édité par ​Benoit Van Overstraeten)