Thales Alenia Space signe un contrat de €500 mlns avec Eutelsat pour les satellites IRIS² de l'UE

Thales Alenia Space a annoncé jeudi avoir signé un accord avec Eutelsat ETL.PA pour la fourniture des charges utiles gouvernementales dédiées à 330 satellites IRIS² de l'Union européenne (UE) en orbite terrestre basse.

Cette commande représente une tranche d'environ 500 millions d'euros dans le cadre d'un contrat plus large dont le montant devrait dépasser les trois milliards d'euros, a précisé la coentreprise entre le groupe français Thales TCFP.PA et l'italien Leonardo LDOF.MI .

IRIS² est la future constellation de communications satellitaires sécurisées de l'UE, destinée à offrir aux gouvernements européens et à leurs forces armées une alternative souveraine aux systèmes non européens.

Mais son déploiement soulève des interrogations, l'Allemagne poursuivant le développement d'un réseau national de satellites militaires distinct, faisant craindre une fragmentation des efforts européens et une hausse des coûts.

Selon Thales Alenia Space, les charges utiles gouvernementales dédiées aux satellites IRIS² seront dotés d'un réseau 5G spatial sécurisé, "combinant le routage du trafic en orbite, la gestion active des interférences et des communications sécurisées de bout en bout."

Les 66 premiers satellites seront lancés à partir de 2029.

(Florence Loève, Gianluca Lo Nostro et Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)