 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Thales Alenia Space signe un contrat de €500 mlns avec Eutelsat pour les satellites IRIS² de l'UE
information fournie par Reuters 10/09/2026 à 12:34
Ajouter Boursorama à vos sources

Thales Alenia Space a annoncé jeudi avoir signé un accord avec Eutelsat ETL.PA pour la fourniture des charges utiles gouvernementales dédiées à 330 satellites IRIS² de l'Union européenne (UE) en orbite terrestre basse.

Cette commande représente une tranche d'environ 500 millions d'euros dans le cadre d'un contrat plus large dont le montant devrait dépasser les trois milliards d'euros, a précisé la coentreprise entre le groupe français Thales TCFP.PA et l'italien Leonardo LDOF.MI .

IRIS² est la future constellation de communications satellitaires sécurisées de l'UE, destinée à offrir aux gouvernements européens et à leurs forces armées une alternative souveraine aux systèmes non européens.

Mais son déploiement soulève des interrogations, l'Allemagne poursuivant le développement d'un réseau national de satellites militaires distinct, faisant craindre une fragmentation des efforts européens et une hausse des coûts.

Selon Thales Alenia Space, les charges utiles gouvernementales dédiées aux satellites IRIS² seront dotés d'un réseau 5G spatial sécurisé, "combinant le routage du trafic en orbite, la gestion active des interférences et des communications sécurisées de bout en bout."

Les 66 premiers satellites seront lancés à partir de 2029.

(Florence Loève, Gianluca Lo Nostro et Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)

Valeurs associées

EUTELSAT
1,8355 EUR Euronext Paris -2,63%
LEONARDO
49,835 EUR MIL +2,45%
THALES
225,8000 EUR Euronext Paris +0,04%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
30,7 +7,95%
CAC 40
8 175,66 +0,23%
Pétrole Brent
101,67 -0,08%
HAFFNER ENERGY
0,653 -3,97%
GENFIT
13,62 +10,73%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank