Thales Alenia Space signe un contrat avec OHB pour le sous-système de propulsion de la mission LISA
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 14:43

Thales Alenia Space :

* SIGNE UN CONTRAT AVEC OHB POUR FOURNIR LE SOUS-SYSTÈME DE PROPULSION DE LA MISSION LISA

* CONTRAT DE 16,5 MILLIONS D'EUROS

* CE CONTRAT, DIT PHASE B2, SERA SUIVI PAR DES CONTRATS DITS PHASES C ET D, POUR UNE VALEUR TOTALE DE 89,5 MILLIONS D'EUROS

Pour plus de détails, cliquez sur TCFP.PA LDOF.MI

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

LEONARDO
57,780 EUR MIL -1,53%
THALES
257,0000 EUR Euronext Paris -1,80%
