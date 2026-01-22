Thales Alenia Space signe un contrat avec OHB pour le sous-système de propulsion de la mission LISA

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
(Actualisé avec contrats à terme, Paramount Skydance et McCormick) Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,45% pour le Dow Jones .DJI , de 0,69% pour le Standard ...
Lire la suite
information fournie par Boursorama avec AFP•22.01.2026•14:38•
Le géant américain Procter & Gamble (P&G) a publié jeudi des résultats inférieurs aux attentes au deuxième trimestre de son exercice décalé, dans un environnement difficile pour la consommation, l'amenant à abaisser certains de ses objectifs financiers.
information fournie par Boursorama avec Media Services•22.01.2026•14:35•
La société ferroviaire affirme ne pas exclure les enfants de ses trains, mais précise que sa classe premium est conçue en fonction des "attentes spécifiques de (ses) clients professionnels". La polémique est partie du compte Instagram du podcast "Les adultes de ...
Lire la suite
information fournie par Boursorama avec Media Services•22.01.2026•14:24•
Le partenariat concerne la sécurité maritime, la cybersécurité et la lutte contre le terrorisme. Alors que des négociations sur "la mère de tous les accords" commerciaux sont en cours entre Bruxelles et New Dehli, l'Union européenne s'est dite "prête à signer" ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer