Thales Alenia Space signe un contrat avec OHB pour le sous-système de propulsion de la mission LISA

Thales Alenia Space :

* SIGNE UN CONTRAT AVEC OHB POUR FOURNIR LE SOUS-SYSTÈME DE PROPULSION DE LA MISSION LISA

* CONTRAT DE 16,5 MILLIONS D'EUROS

* CE CONTRAT, DIT PHASE B2, SERA SUIVI PAR DES CONTRATS DITS PHASES C ET D, POUR UNE VALEUR TOTALE DE 89,5 MILLIONS D'EUROS

