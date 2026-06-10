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Thales Alenia Space signe un contrat avec l'ESA sur le développement de 2 satellites "Sentinel-1 Next Generation"
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 17:41

Thales SA TCFP.PA :

* UN CONTRAT EN TANT QUE MAÎTRE D’ŒUVRE DE 2SATELLITES COPERNICUS SENTINEL-1

* LA PREMIÈRE TRANCHE D’UNE VALEUR TOTALE DE 700 MLNS D’EUROS

Pour plus de détails, cliquez sur TCFP.PA

(Rédaction de Gdansk)

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