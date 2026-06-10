Thales Alenia Space signe un contrat avec l'ESA sur le développement de 2 satellites "Sentinel-1 Next Generation"

Thales SA TCFP.PA :
* UN CONTRAT EN TANT QUE MAÎTRE D’ŒUVRE DE 2SATELLITES COPERNICUS SENTINEL-1
* LA PREMIÈRE TRANCHE D’UNE VALEUR TOTALE DE 700 MLNS D’EUROS
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(Rédaction de Gdansk)
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