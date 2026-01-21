Thales Alenia Space sélectionnée par le CNES et la DGA dans le cadre de la mission spatiale française DESIR

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Le chaos et les incertitudes provoqués par les affrontements entre l'armée syrienne et les forces kurdes menacent l'étanchéité des camps de prisonniers de l'organisation jihadiste Etat islamique (EI), faisant planer le risque d'évasions. Des milliers d'ex-combattants ...
Lire la suite
Faire rouler métros, trams et bus en satisfaisant les voyageurs parisiens et les salariés du groupe, sur fond d'ouverture à la concurrence: Xavier Piechaczyk, choisi par Emmanuel Macron pour piloter la RATP, s'est déclaré prêt mercredi à relever les multiples défis ...
Lire la suite
Des mains qui montrent le chemin: des chercheurs ont découvert en Indonésie le plus ancien exemple d'art pariétal au monde, vieux de 67.800 ans, nouvelle piste de réflexion sur les routes de migration de l'homme moderne. Ces trésors archéologiques se trouvent sur ...
Lire la suite
La justice enquête sur des accusations de traite d'être humains et de travail dissimulé après une plainte d'une famille colombienne visant le joueur du PSG Lucas Hernandez, des faits que l'international français et son épouse contestent. Ce père, cette mère et ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer