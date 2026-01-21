Thales Alenia Space sélectionnée par le CNES et la DGA dans le cadre de la mission spatiale française DESIR

Thales SA TCFP.PA :

* SÉLECTIONNÉE PAR LE CNES ET LA DGA EN TANT QUE RESPONSABLE DE LA CHARGE UTILE ET DU SEGMENT SOL UTILISATEUR DE LA MISSION SPATIALE FRANÇAISE D’IMAGERIE RADAR, DESIR

* LE PROGRAMME PRÉVOIT UNE MISE EN SERVICE DÉBUT 2029 SUIVIE DE DEUX ANS D'EXPLOITATION

