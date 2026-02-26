information fournie par Reuters • 26/02/2026 à 10:38

Thales Alenia Space, Safran et Hellas vont développer des systèmes d'optiques pour Hellas Sat 5

Thales Alenia Space TCFP.PA :

* HELLAS SAT, LE CNES, THALES ALENIA SPACE, ET SAFRAN ONT SIGNÉ UN ACCORD-CADRE DE COOPÉRATION

* PRÉVOIT LE DÉVELOPPEMENT D’UN SYSTÈME DE COMMUNICATIONS OPTIQUES À BORD DU FUTUR SATELLITE HELLAS SAT 5

Pour plus de détails, cliquez sur TCFP.PA

(Rédaction de Gdansk)