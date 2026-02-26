 Aller au contenu principal
Le Pen et Bardella font "bloc" au Salon de l'agriculture
information fournie par AFP 26/02/2026 à 12:33

Marine Le Pen, présidente des députés RN et Jordan Bardella, président du RN, en visite au Salon de l'agriculture, Porte de Versailles à Paris, le 26 février 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

Travailler "ensemble", être "main dans la main": Jordan Bardella et Marine Le Pen ont martelé jeudi un message d'unité lors de leur déambulation commune au Salon de l'agriculture, l'un ou l'autre étant appelé à porter les couleurs du Rassemblement national pour la présidentielle de 2027.

"Nous avons toujours fait bloc et je crois que personne n'en doute. Nous travaillons ensemble, main dans la main", a affirmé devant des journalistes Jordan Bardella, président du parti d'extrême droite, Mme Le Pen se tenant à ses côtés.

"Nous faisons campagne ensemble et nous continuerons à faire campagne ensemble. Je me prépare à devenir chef du gouvernement et Marine se prépare à devenir présidente de la République", a-t-il ensuite insisté.

Mais le sort de Marine Le Pen, présidente des députés RN et déjà triple candidate présidentielle, est suspendu à la décision de la cour d'appel de Paris, attendue le 7 juillet, dans le dossier des assistants des eurodéputés RN.

Elle avait été condamnée en première instance notamment à deux ans de port de bracelet électronique et cinq ans d'inéligibilité avec exécution immédiate, ce qui lui barrerait la route vers l'Elysée.

Marine Le Pen a aussi exclu mercredi de faire campagne si elle était condamnée à porter un bracelet électronique, tout comme de jouer un "rôle de tutelle" sur Jordan Bardella s'il reprenait son flambeau.

Le duo a attiré les curieux, avides de selfies, lors de leur passage au Salon jeudi. "Jordan je t'aime", a crié un jeune, tandis qu'une femme estimait que "c'est un bel homme, il n'y a pas à tergiverser".

"Fasciste!", a lancé une autre.

Mme Le Pen a affirmé qu'ils étaient venus apporter "une double dose d'espoir" à l'agriculture française, que M. Bardella a promis de défendre lors des prochains scrutins, y compris aux municipales.

Marine Le Pen répond aux questions des journalistes aux côtés de Jordan Bardella lors de leur visite au Salon de l'agriculture, Porte de Versailles à Paris, le 26 février 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

Questionné sur les "brebis galeuses", des candidats RN accusés d'avoir tenu des propos racistes ou antisémites, il a assuré avoir été "extrêmement prudent" au moment des investitures.

Si quelqu'un sort de la ligne, "eh bien nous le mettons à la porte" ce qui n'est "pas le cas dans les autres mouvements", a affirmé M. Bardella, allusion à peine voilée aux attaques visant La France insoumise depuis la mort du militant d'extrême droite radicale Quentin Deranque à Lyon.

Il a réitéré ses appels à un "front commun" contre LFI, qui "s'est placée hors de la République". "La République, c'est nous", a encore assuré M. Bardella, qui veut faire de son parti un "bouclier" face à la supposée "stratégie du désordre permanent" de LFI.

