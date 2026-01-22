 Aller au contenu principal
Thales Alenia Space renforce son carnet de commandes avec le projet LISA
information fournie par Zonebourse 22/01/2026 à 14:47

L'entreprise consolide ainsi sa position de leader dans l'infrastructure spatiale européenne en signant un contrat stratégique pour la fourniture de technologies critiques destinées à l'étude des ondes gravitationnelles.

Thales Alenia Space, coentreprise entre Thales (67%) et Leonardo (33%), rapporte avoir conclu un accord de 16,5 millions d'euros avec le maître d'oeuvre OHB System AG pour le sous-système de propulsion de la mission LISA (Laser Interferometer Space Antenna) de l'Agence spatiale européenne (ESA).

Ce contrat initial, relatif à la phase de conception (Phase B2), devrait être suivi de phases industrielles portant la valeur totale de l'engagement à 89,5 millions d'euros. Le groupe sera responsable de l'avionique, du logiciel de contrôle et du système de contrôle d'attitude et de compensation de traînée (DFACS), essentiels pour maintenir la constellation de trois satellites en formation parfaite lors de leur lancement prévu en 2035.

"Nous sommes ravis qu'OHB System AG ait sélectionné Thales Alenia Space au Royaume-Uni pour mettre nos capacités avancées et notre expertise en matière de propulsion au service de cette remarquable mission scientifique", a commenté Richard Thorburn, CEO de Thales Alenia Space au Royaume-Uni.

En début d'après-midi, Thales recule de 1,6% à Paris tandis que Leonardo est en baisse de 1,3% à Milan.


Valeurs associées

THALES
256,7000 EUR Euronext Paris -1,91%
