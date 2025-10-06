 Aller au contenu principal
Thales Alenia Space inaugure l'antenne NNO-3 en Australie
information fournie par Zonebourse 06/10/2025 à 10:38

Thales Alenia Space annonce que l'Alliance européenne pour les antennes Deep Space, formée avec Schwartz-Hautmont et mtex antenna technology, a inauguré l'antenne d'observation de l'espace lointain NNO-3 de l'Agence spatiale européenne (ESA).

Pièce maîtresse de la station sol de New Norcia située près de Perth, en Australie-Occidentale, cette antenne parabolique de nouvelle génération, d'un diamètre de 35 mètres, fait partie du réseau mondial de stations sol ESTRACK de l'ESA.

NNO-3 permettra à l'agence d'augmenter ses capacités de communication en bandes X, K et Ka, et d'étendre son réseau d'antennes pour suivre et collecter les données scientifiques de l'ensemble des missions de l'ESA à travers le système solaire.

Ces dernières incluent la sonde ExoMars Trace Gas Orbiter, actuellement en orbite autour de la Planète rouge, ou encore l'observatoire astronomique Euclid, qui couvre un tiers de la voûte céleste pour étudier l'énergie et la matière noires.

