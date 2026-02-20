 Aller au contenu principal
Thales Alenia Space fournit un démonstrateur de satellite pour la mission Celeste
20/02/2026

Thales Alenia Space annonce que le premier démonstrateur de satellite (IOD-2) de la mission Celeste (anciennement LEO-PNT) de l'Agence spatiale européenne (ESA) a quitté la semaine dernière les salles blanches de son site de L'Aquila, en Italie, pour se rendre à Berlin, avant de rejoindre prochainement sa base de lancement, en Nouvelle-Zélande.

Ce départ marque un jalon majeur dans ce qui préfigure le système européen de navigation par satellite de prochaine génération (GNSS). La constellation de démonstration Celeste sera constituée de 11 microsatellites en orbite, fournis par deux maîtres d'oeuvre, dont 5 par Thales Alenia Space. Le satellite IOD-2 se prépare pour un lancement prévu en mars 2026.

Ces 11 satellites de la constellation en orbite basse devraient démontrer leur capacité à augmenter et diversifier les systèmes GNSS actuels et futurs en orbite moyenne (MEO), en offrant un surcroît de résilience et de nouveaux services dans des environnements pour l'heure hors de portée des signaux "satnav", tels que les canyons urbains, les zones de feuillage dense, les régions polaires et même les espaces intérieurs.

"Les systèmes globaux de navigation par satellite, tels que Galileo, sont devenus indispensables dans notre quotidien et constituent un véritable levier de croissance économique à l'échelle internationale. Ils jouent également un rôle crucial pour notre sécurité et notre sûreté", met en avant la coentreprise aérospatiale de Thales (67%) et de Leonardo (33%).

"À mesure que grandit notre dépendance aux technologies de navigation, de nouvelles applications apparaissent, et avec elles de très fortes attentes en termes de disponibilité, de fiabilité et de précision dans tous les environnements. Il ne fait aucun doute aujourd'hui que, pour améliorer les performances de géolocalisation actuelles, ces systèmes devront être complétés par des satellites opérant sur plusieurs fréquences en orbite basse", poursuit-elle.


