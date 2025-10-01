information fournie par Reuters • 01/10/2025 à 14:38

Thales Alenia Space et l'ESA ont signé un contrat dans le cadre de la mission SAGA

Thales Alenia Space :

* THALES ALENIA SPACE ET L'ESA SIGNENT UN CONTRAT DE DÉMONSTRATION DU PREMIER SERVICE GOUVERNEMENTAL EUROPÉEN DE DISTRIBUTION QUANTIQUE DE CLÉS

(Rédaction de Gdansk)