Thales Alenia Space et l'ESA ont signé un contrat dans le cadre de la mission SAGA
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 14:38

Thales Alenia Space :

* THALES ALENIA SPACE ET L'ESA SIGNENT UN CONTRAT DE DÉMONSTRATION DU PREMIER SERVICE GOUVERNEMENTAL EUROPÉEN DE DISTRIBUTION QUANTIQUE DE CLÉS

* CONTRAT AVEC L'AGENCE SPATIALE EUROPÉENNE (ESA) DANS LE CADRE DE LA MISSION SAGA

(Rédaction de Gdansk)

