Thales Alenia Space et l'ESA ont signé un contrat dans le cadre de la mission SAGA

Thales Alenia Space :
* THALES ALENIA SPACE ET L'ESA SIGNENT UN CONTRAT DE DÉMONSTRATION DU PREMIER SERVICE GOUVERNEMENTAL EUROPÉEN DE DISTRIBUTION QUANTIQUE DE CLÉS
* CONTRAT AVEC L'AGENCE SPATIALE EUROPÉENNE (ESA) DANS LE CADRE DE LA MISSION SAGA
Texte original https://tinyurl.com/yeyywenv Pour plus de détails, cliquez sur TCFP.PA LDOF.MI
(Rédaction de Gdansk)
