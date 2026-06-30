Thales Alenia Space-Contrat avec Es’Hailsat pour un satellite de télécommunications géostationnaire

Thalès Alenia Space TCFP.PA :
* SIGNATURE D’UN CONTRAT AVEC ES’HAILSAT POUR DÉVELOPPER UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE SATELLITE DÉFINIE PAR LOGICIEL, BASÉE SUR SPACE INSPIRE
* THALES ALENIA SPACE EST RESPONSABLE DE LA CONCEPTION, DE LA FABRICATION, DES TESTS, DE LA LIVRAISON AU SOL, AINSI QUE DU SEGMENT SOL ET DES SERVICES ASSOCIÉS
Texte original tinyurl.com/bdecetja Pour plus de détails, cliquez sur LDOF.MI
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer