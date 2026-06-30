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Thales Alenia Space-Contrat avec Es’Hailsat pour un satellite de télécommunications géostationnaire
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 10:29

Thalès Alenia Space TCFP.PA :

* SIGNATURE D’UN CONTRAT AVEC ES’HAILSAT POUR DÉVELOPPER UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE SATELLITE DÉFINIE PAR LOGICIEL, BASÉE SUR SPACE INSPIRE

* THALES ALENIA SPACE EST RESPONSABLE DE LA CONCEPTION, DE LA FABRICATION, DES TESTS, DE LA LIVRAISON AU SOL, AINSI QUE DU SEGMENT SOL ET DES SERVICES ASSOCIÉS

Texte original tinyurl.com/bdecetja Pour plus de détails, cliquez sur LDOF.MI

(Rédaction de Gdansk)

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