Thales Alenia Space choisie pour renforcer l'autonomie stratégique tricolore
information fournie par Zonebourse 21/01/2026 à 18:22
Le Centre National d'Études Spatiales (CNES) et la Direction générale de l'armement (DGA) ont confié à Thales Alenia Space - société conjointe entre les groupes Thales (67%) et Leonardo (33%) - la réalisation de la charge utile et du segment sol utilisateur de la mission DESIR (Démonstrateur des Éléments Souverains d'Imagerie Radar).
Intégrée au sein d'un consortium innovant piloté par Loft Orbital et incluant TEKEVER France, la société développera un radar à synthèse d'ouverture (SAR) permettant une observation permanente, de jour comme de nuit, s'affranchissant des contraintes météorologiques.
Ce programme vise à doter la France d'une expertise technologique critique, complémentaire à l'optique, pour des missions de défense et des usages civils tels que la surveillance maritime.
"Thales Alenia Space va pouvoir capitaliser sur son expertise relative à la réalisation d'altimètres radar" a souligné son p.-d.g., Hervé Derrey. La mise en service est prévue pour début 2029, garantissant ainsi la pérennité des compétences industrielles de pointe sur le territoire national.
