 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Thales Alenia Space a reçu une commande de la société publique nigériane NIGCOMSAT
information fournie par Reuters 14/09/2026 à 09:32
Ajouter Boursorama à vos sources

Thales Alenia Space :

* A SIGNÉ UN CONTRAT AVEC LA SOCIÉTÉ PUBLIQUE NIGÉRIANE NIGCOMSAT LTD EN VUE DE DÉVELOPPER UN NOUVEAU SATELLITE DE TÉLÉCOMMUNICATIONS QUI OPÉRERA DEPUIS L’ORBITE GÉOSTATIONNAIRE

* NIGCOMSAT-2A AURA UNE DURÉE DE VIE OPÉRATIONNELLE EN ORBITE ESTIMÉE À PLUS DE 15 ANS

Pour plus de détails, cliquez sur TCFP.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

THALES
230,4000 EUR Euronext Paris +1,59%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
108,31 -0,90%
SOITEC
122,9 -12,93%
CAC 40
8 116,17 -0,78%
DBT
0,0782 -4,63%
HAFFNER ENERGY
0,642 -0,62%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank