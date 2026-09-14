Thales Alenia Space a reçu une commande de la société publique nigériane NIGCOMSAT

Thales Alenia Space :

* A SIGNÉ UN CONTRAT AVEC LA SOCIÉTÉ PUBLIQUE NIGÉRIANE NIGCOMSAT LTD EN VUE DE DÉVELOPPER UN NOUVEAU SATELLITE DE TÉLÉCOMMUNICATIONS QUI OPÉRERA DEPUIS L’ORBITE GÉOSTATIONNAIRE

* NIGCOMSAT-2A AURA UNE DURÉE DE VIE OPÉRATIONNELLE EN ORBITE ESTIMÉE À PLUS DE 15 ANS

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(Rédaction de Gdansk)