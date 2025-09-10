 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 754,29
+0,06%
Thales a signé un contrat pour des stations radio en Malaisie
10/09/2025 à 15:39

(Zonebourse.com) - Thales et son partenaire malaisien local Advanced Defence Systems (ADS) ont signé un contrat portant sur la livraison de stations radio HF XL TRC 3900 montées sur véhicule, y compris des radios, des amplificateurs et des antennes.

Avec ce contrat, la Malaisie devient le premier pays d'Asie à bénéficier de la technologie innovante HF XL.

HF XL fournit un débit de données dix fois supérieur à celui des systèmes HF actuels et assure des communications à longue portée résilientes dans des environnements parfaitement adaptés au terrain tropical de la Malaisie.

Cette solution offre tous les avantages de la HF, notamment des transmissions sécurisées, de faibles coûts d'exploitation et une couverture à longue portée dans les zones reculées ou les environnements mal desservis par satellite.

' Ce premier succès à l'export confirme la pertinence du HF XL pour répondre aux besoins des forces armées opérant dans des environnements contraints. En combinant innovation et interopérabilité avec les flottes existantes, Thales offre à ses clients une solution robuste, performante et prête pour l'avenir ', a déclaré Christophe Groshenry, vice-président de la branche d'activité Produits de radiocommunications de Thales.

THALES
236,3000 EUR Euronext Paris +3,55%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

  • 16:08

    Encore un beau résultat technologique français

