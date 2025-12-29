Thales a signé un contrat majeur au Royaume-Uni
information fournie par Zonebourse 29/12/2025 à 10:22
Ce contrat initial de 10 millions de livres sterling marque la première étape d'un programme qui a une portée pouvant atteindre 100 millions de livres sterling pour fournir des capacités de lutte contre les mines de nouvelle génération à la Royal Navy.
Intégrant l'intelligence artificielle de cortAIx, le puissant accélérateur IA de Thales, les applications Mi-Map et M-Cube accélèrent et sécurisent les opérations au coeur du centre de commandement.
" En collaborant avec une chaîne d'approvisionnement robuste, Thales confirme son soutien au Royaume-Uni avec une technologie de classe mondiale et favorise la croissance et les emplois qualifiés dans nos opérations au Royaume-Uni. ", a déclaré Paul Armstrong, directeur général des activités de systèmes sous-marins chez Thales au Royaume-Uni.
"La menace pour le Royaume-Uni augmente, motivée par l'instabilité mondiale, l'agression russe et une plus grande volonté des États et des acteurs hostiles de cibler nos infrastructures critiques. En adoptant la technologie maritime autonome, la Royal Navy est pionnière dans l'innovation pour aider à assurer la sécurité de nos marins en mer." a déclaré Luke Pollard, ministre de la Préparation et de l'Industrie de la Défense.
Valeurs associées
|225,1000 EUR
|Euronext Paris
|-1,53%
