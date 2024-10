Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: a signé un accord avec Qatar Airways information fournie par Cercle Finance • 28/10/2024 à 15:21









(CercleFinance.com) - Qatar Airways et Thales ont signé un accord pour équiper la nouvelle flotte d'Airbus 321 NX de Qatar Airways des systèmes FlytEDGE, la solution de divertissement en vol de Thales primée du Crystal Cabin® award.



Qatar Airways est la première compagnie aérienne à annoncer la sélection de FlytEDGE.



Au cours des dernières années, Qatar Airways a collaboré avec Thales pour équiper ses Boeing 787-8 Dreamliner ainsi que ses A350 et A380. Ce nouvel accord étend cette collaboration à la flotte d'A321 NX de la compagnie aérienne.



FlytEDGE permet des fonctionnalités innovantes comme l'accès aux plateformes de streaming, la personnalisation en temps réel, des jeux vidéo et l'intégration rapide du vaste portefeuille de marques, produits et applications de Qatar Airways basé sur le web.



'Nous utilisons les dernières technologies pour créer des expériences personnalisées, interactives et inoubliables qui redéfinissent la signification même du voyage. Ensemble, nous introduisons les capacités avancées de FlytEDGE à leur flotte de A321 NX, assurant aux passagers un voyage mémorable. ' a déclaré Yannick Assouad, Directrice générale adjointe, Avionique, Thales.





