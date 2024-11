Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: a remporté le 'Crystal Cabin Award' information fournie par Cercle Finance • 01/11/2024 à 12:40









(CercleFinance.com) - Thales annonce avoir remporté le prestigieux Crystal Cabin Award lors des APEX/IFSA Awards le 30 octobre 2024 pour ses solutions de divertissement en vol (IFE) accessibles.



Cette suite inclut une interface avancée pour passagers malvoyants et le premier avatar gestuel pour passagers malentendants. L'interface, adaptée aux gestes familiers des utilisateurs malvoyants, permet un accès équitable aux services à bord.



Pour les passagers sourds, un avatar personnalisable traduit en plusieurs langues et complète les sous-titres.



'Ce prix récompense notre engagement pour une expérience de vol inclusive', a déclaré Tudy Bedou, directeur technologique chez Thales.





