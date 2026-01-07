Thalès : 7%, vers un re-test des 273E
information fournie par Zonebourse 07/01/2026 à 15:55
Attention au risque de double-top sous 273E, ainsi qu'à l'attraction du "gap" des 235,8E du 2 janvier (construction haussière de type "FOMO", beaucoup moins de volume que lors du 1er record de début octobre dernier).
