Thalès : -4% vers 236,7E

(CercleFinance.com) - Les chances de voir la paix s'établir au Proche Orient pour quelques semaines ou quelques mois provoquent des prises de bénéfices sur les valeurs dites de 'défense'.

Thalès rechute de -4% vers 236,7E, ce qui valide la cassure du support des 239E et le scénario d'un test des 233,8E, ex-plancher du 25 avril.





Valeurs associées THALES 237,8000 EUR Euronext Paris -3,57%