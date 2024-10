Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thalès : +3% vers 150,7E, vise 154,5E information fournie par Cercle Finance • 02/10/2024 à 10:11









(CercleFinance.com) - Le climat géopolitique très tendu depuis 1 semaine dope les valeurs du secteur 'défense' : Thalès en avait peu profité contrairement aux groupes d'armement américains et se trainait même à des 'plus bas' (vers 140E) depuis le 11 mars dernier.

Le franchissement des 149E (obstacle testé le 20/09, résistance oblique moyen terme) est prometteur : un premier objectif de 152E (sommet du 30 août) est quasiment atteint, un second se profil vers 154,5E (ex-plancher du 9 au 25 avril) puis visera 158E (sommet du 24 juin).





Valeurs associées THALES 150,05 EUR Euronext Paris +2,67%