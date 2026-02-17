 Aller au contenu principal
Thalès : -2,5% vers 244,5E, les 244E à préserver
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 15:36

Thalès décroche de -2,5% vers 244,5E, au contact des MM50, MM100 et MM200, spectaculairement regroupées entre 245,5 et 246,5E.
Le support des 244E apparaît donc crucial, dans un contexte de figure en triangle baissier depuis le 8 janvier : le prochain objectif à la baisse se situe vers 235,8E ("gap" du 2 janvier) puis 227E (plancher des 16 et 19 décembre).

