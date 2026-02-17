Thalès : -2,5% vers 244,5E, les 244E à préserver
17/02/2026
Le support des 244E apparaît donc crucial, dans un contexte de figure en triangle baissier depuis le 8 janvier : le prochain objectif à la baisse se situe vers 235,8E ("gap" du 2 janvier) puis 227E (plancher des 16 et 19 décembre).
Valeurs associées
|247,7000 EUR
|Euronext Paris
|-1,47%
