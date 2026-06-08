 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TGS réalise l'acquisition d'Apparition Geoservices
information fournie par Zonebourse 08/06/2026 à 10:21

TGS, un fournisseur mondial de données et de renseignements énergétiques, a annoncé l'acquisition d'Apparition Geoservices.

Combinée à la technologie Gemini Enhanced Frequency Source (EFS) de TGS, Apparition crée une plateforme pour des améliorations progressives en termes d'efficacité opérationnelle sismique, de capacité de source et de clarté de l'imagerie sous-marine.

Au cours des deux dernières années, TGS a testé Apparition dans de multiples configurations d'acquisition et environnements marins, travaillant en étroite collaboration avec l'équipe Apparition.

Les résultats démontrent des gains d'efficacité opérationnelle allant jusqu'à 30 %, ainsi qu'une récupération du signal plus propre, une amélioration des performances basse fréquence et une visibilité accrue des cibles souterraines plus profondes et plus complexes.

"En intégrant Apparition dans ses flux de travail d'acquisition et d'imagerie, TGS peut fournir des programmes sismiques multi-sources et multi-composants évolutifs via noeuds de fond océanique (OBN), streamers remorqués et des relevés Ultra-Haute Résolution 3D (UHR3D)" explique le groupe.

Pour les clients, cela se traduit par une meilleure économie des enquêtes, une réduction des délais des projets et une plus grande confiance dans les décisions d'exploration et de développement.

Carel Hoojikaas, vice-présidente exécutive de l'acquisition de données marines chez TGS, a déclaré : " L'acquisition d'Apparition renforce notre portefeuille technologique et renforce notre capacité à offrir une valeur mesurable aux clients. En combinant Apparition avec notre technologie Gemini et notre flotte Ramform, nous pouvons augmenter l'efficacité, accroître la capacité de source et améliorer la qualité des données - aidant les clients à réduire les délais des projets, gérer les coûts et prendre des décisions plus confiantes. "

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le pape Léon XIV devant le Parlement espagnol à Madrid le 8 juin 2026 ( AFP / Stefano RELLANDINI )
    En Espagne, le pape va s'adresser au Parlement et rencontrer des victimes d'agressions sexuelles
    information fournie par AFP 08.06.2026 11:12 

    Le pape Léon XIV honorera lundi deux rendez-vous d'importance au troisième jour de sa visite d'Etat en Espagne, devant le Parlement où il prononcera un discours - une première - puis à la nonciature où il doit rencontrer des victimes d'agressions sexuelles commises ... Lire la suite

  • VUSIONGROUP : Le mouvement reste haussier
    VUSIONGROUP : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 08.06.2026 10:57 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • BOIRON SA : Les signaux haussiers sont intacts
    BOIRON SA : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 08.06.2026 10:56 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • COMPAGNIE DE L'ODET : L'indécision domine
    COMPAGNIE DE L'ODET : L'indécision domine
    information fournie par TEC 08.06.2026 10:55 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 169,62 -0,59%
Pétrole Brent
97,25 +1,98%
2CRSI
51,3 +3,14%
SOITEC
154,9 +5,63%
HAFFNER ENERGY
0,26 +15,56%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank