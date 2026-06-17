TGS livre sa plateforme numérique pour le parc solaire de Mmadinare au Botswana

TGS Prediktor a annoncé la livraison de sa solution SCADA Prediktor PowerView(TM) Plant pour le parc solaire de Mmadinare, exploité par Scatec au Botswana.

Le Botswana développe ainsi la production d'énergie renouvelable et renforce son approvisionnement énergétique grâce à un parc solaire de grande envergure.

Le cluster solaire de Mmadinare, situé dans l'est du Botswana est développé en deux phases pour une capacité installée totale prévue de 120 MW.

Scatec a récemment annoncé la mise en service commerciale de la première phase de 60 MW, tandis que le reste est actuellement en construction.

TGS Prediktor a mis en oeuvre PowerView, fournissant une plateforme unifiée pour la surveillance en temps réel, le contrôle opérationnel et l'analyse des performances de l'ensemble du projet.

PowerView collecte et agrège des données opérationnelles haute résolution provenant des équipements de la centrale, permettant aux opérateurs de surveiller les performances, de détecter les pannes et de gérer les opérations depuis une interface centralisée.

Le pôle solaire devrait produire 280 GWh d'énergie propre par an, ce qui permettra de réduire les émissions de CO2 d'environ 380 000 tonnes.

" Le Botswana franchit des étapes importantes pour renforcer son mix énergétique grâce au développement de l'énergie solaire à grande échelle ", a déclaré Will Ashby, vice-président exécutif du développement commercial chez TGS.

" Les plateformes numériques comme PowerView aident les opérateurs à développer efficacement leur production d'énergie renouvelable en leur fournissant la visibilité opérationnelle et les informations nécessaires à la gestion des actifs, à l'optimisation des performances et à la croissance à long terme de leur portefeuille. "