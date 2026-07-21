TGS a signé un accord avec la Petroleum Commission du Ghana

TGS, fournisseur mondial de premier plan de données et d'informations sur le secteur de l'énergie, a annoncé la signature d'un accord avec la Petroleum Commission du Ghana.

Cet accord vise à créer un nouveau projet "2D-cubed" (cube sismique 3D dérivé de données 2D) couvrant le bassin de Keta, au large du Ghana, offrant ainsi aux acteurs de l'exploration une vision unifiée du sous-sol de l'une des marges inexplorées les plus prometteuses d'Afrique.

La première phase du projet "Gulf of Guinea 2D-cubed" s'appuiera sur 5 500 km² de données 3D et plus de 14 700 km de données 2D issues de multiples campagnes d'acquisition.

Ces données serviront à élaborer un cube "2D-cubed" de 25 300 km² couvrant à la fois le plateau continental et les zones en eaux profondes du bassin de Keta.

"Le bassin de Keta recèle un véritable potentiel inexploité, et nos clients ont besoin d'une vision claire et fiable pour agir en toute confiance", a déclaré David Hajosky, vice-président exécutif chargé des activités multi-clients chez TGS.

"En regroupant des décennies de données 2D et 3D au sein d'un volume unique "2D-cubed", nous fournissons aux explorateurs une base prête à l'emploi pour la maturation des prospects. Cette initiative témoigne de l'engagement continu de TGS à fournir des données sismiques de haute qualité, permettant d'identifier de nouveaux potentiels en ressources et de soutenir l'essor de l'exploration le long de la marge transformante d'Afrique de l'Ouest."