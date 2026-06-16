TGS a été sélectionné par le New Mexico Institute of Mining and Technology

TGS, fournisseur mondial de données et de renseignements énergétiques, a annoncé avoir été sélectionné par le New Mexico Institute of Mining and Technology (NMIMT) pour assurer la numérisation et l'interprétation des données de subsurface du Bureau de géologie et des ressources minérales du Nouveau-Mexique.

TGS numérisera, compilera et contrôlera la qualité des ensembles de données de subsurface multisources, afin de soutenir les programmes de cartographie géologique, de développement du cadre hydrogéologique, de recherche appliquée et de service public.

TGS normalisera les données de diagraphie scannées et numérisées en formats LAS cohérents, effectuera un contrôle qualité de l'exhaustivité, de la cohérence des unités et de la logique interne, et assemblera les informations d'en-tête de puits, les données de localisation et les métadonnées associées - y compris les systèmes de référence de coordonnées - afin de garantir la compatibilité avec les pratiques de gestion des données du Bureau de géologie et des ressources minérales du Nouveau-Mexique.

Carl Neuhaus, vice-président des produits de données de puits chez TGS, a déclaré : " Ce contrat témoigne de la confiance que les principaux instituts de recherche accordent à l'expertise de TGS en matière de données de puits. Nous sommes fiers d'aider le Bureau de géologie et des ressources minérales du Nouveau-Mexique à transformer ses vastes archives de subsurface en données numériques de haute qualité, prêts à l'analyse, qui serviront la recherche géologique et le public pendant de nombreuses années. "