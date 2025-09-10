TFF Group table sur des revenus annuels en baisse de 20 % après un premier trimestre à oublier

(AOF) - TFF Group (- 6,05 %, à 16,30 euros) est victime de lourds dégagements après la publication d’un chiffre d’affaires trimestriel en forte baisse et de perspectives décevantes. Au premier trimestre de l’exercice 2025-2026, le numéro un mondial des métiers du bois pour l’élevage des vins et alcools a généré des revenus de 89,4 millions d’euros, en baisse de 24,3 % à données constantes et de 26,5 % en données publiées. La société explique qu’elle évolue depuis plusieurs mois sur des marchés marqués par des ralentissements et un fort attentisme.

Toujours dans l'anticipation, TFF Group précise qu'il va continuer à " adapter ses structures et outils de production à l'environnement actuel tandis que le climat d'incertitude pèse sur les décisions d'investissement des acteurs de la filière ".

Dans le détail, le pôle Vin a connu une décroissance de 9,9 %, à 52,1 millions d'euros, en raison notamment d'une forte baisse des volumes sur le marché américain après la mise en place des tarifs douaniers.

Pour le pôle Alcools, le repli s'élève à 41,5 %, 37,3 millions d'euros, victime d'une forte baisse des volumes de fûts neufs pour la division Bourbon. En ce qui concerne la division Whisky, les volumes et prix de vente se sont inscrits en baisse comme prévu, dans un contexte de ralentissement de la production chez les distillateurs afin d'ajuster les stocks à une demande plus faible.

Pour Portzamparc, ce premier trimestre est " difficile, sans surprise, mais dans des proportions supérieures à nos attentes aussi bien dans le Vin que les Alcools ".

Au niveau de ses perspectives annuelles, TFF Group s'attend à un chiffre d'affaires en repli d'environ 20 %, avec une érosion de ses niveaux de rentabilité.

Pour les analystes de la société de bourse, " les précisions apportées à la guidance devraient conduire à de nouvelles révisions du consensus qui table actuellement sur un retrait annuel du chiffre d'affaires de 16 % et sur un repli de 2 points de l'Ebitda ". Partant, Portzamparc a revu à la baisse son objectif de cours de 28,60 à 27,70 euros pour le titre TFF Group, tout en conservant une recommandation à Acheter.

