TFF Group sous pression

Le groupe familial spécialisé dans les produits et services pour l'élevage des vins et alcools est installé à la dernière place du palmarès du marché SRD, plongeant de près de 6% au lendemain de la livraison de perspectives prudentes. Depuis le début de l'année, le titre chute de 22%.

TFF Group a connu un début d'exercice 2026/27 particulièrement difficile, avec un chiffre d'affaires de 56,9 millions d'euros au premier trimestre, en recul de 36,4%. Une contraction nettement supérieure aux attentes, qui traduit une accélération de la baisse d'activité après un exercice 2025/26 déjà marqué par un recul de 27%.

Le pôle Vin (-33%) a notamment souffert de la faiblesse de la demande aux Etats-Unis, où les stocks restent élevés, tandis que l'Europe a mieux résisté. Les Alcools (-41%) ont été fortement pénalisés par le Bourbon (-46%), conséquence de la réduction de la production des distilleries américaines. Le Whisky affiche toutefois une amélioration relative.

TFF Group s'attend désormais à un recul de son chiffre d'affaires et de ses résultats sur l'exercice, dans un environnement toujours défavorable. La faible récolte viticole européenne devrait peser sur les prochains mois, même si la réouverture progressive des distilleries américaines à partir du troisième trimestre pourrait apporter un début d'amélioration.

Face à cette conjoncture, le groupe poursuit l'ajustement de ses capacités et son désendettement, en attendant une sortie du cycle baissier espérée courant 2028. Après cette publication décevante, de nouvelles révisions à la baisse des prévisions du marché sont possibles.

Portzamparc maintient néanmoins sa recommandation Acheter, avec un objectif de 20,30 euros, en raison d'une valorisation jugée faible et de fondamentaux considérés comme solides à plus long terme.

Pour sa part, TP ICAP Midcap dégrade sa recommandation sur TFF Group de Conserver à Vente et abaisse son objectif de cours de 16 à 14 euros, après un premier trimestre 2026/27 nettement plus faible qu'attendu.

Le bureau d'études réduit en conséquence ses prévisions 2026/27 et table désormais sur un chiffre d'affaires de 239,7 millions d'euros, en baisse de 23,3%, accompagné d'une contraction de 3,4 points de la marge d'EBITDA. TP ICAP Midcap réévaluera son opinion à l'approche du troisième trimestre, lorsque la visibilité sur la reprise du Bourbon devrait s'améliorer.