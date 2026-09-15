TFF Group s'attend à une nouvelle année de repli de ses résultats en 2026/2027

A la clôture du 1er trimestre de son exercice 2026/2027, TFF Group réalise un chiffre d'affaires de 56,9 millions d'euros, en recul de 36,4% sur un an, dans un marché mondial des boissons alcoolisées qui poursuit son ajustement. La période est marquée par le déstockage massif des clients, le recalibrage des capacités de production et une plus grande sélectivité de la demande.

Dans ce contexte où les incertitudes géopolitiques freinent les investissements, le spécialiste mondial des produits d'élevage pour vin et alcools débute l'exercice par un niveau d'activité en-deçà de ses anticipations.

Face à la faiblesse persistante des marchés mondiaux des vins et spiritueux, le groupe poursuit son adaptation dans l'ensemble des pôles d'activité.

Les prévisions d'activité annuelle sont désormais impactées par un scénario de recul de la récolte de vin 2026 en Europe.

2026/2027 sera une nouvelle année de repli pour les résultats du groupe, du fait d'une nouvelle baisse attendue du chiffre d'affaires.

Le groupe maintient sa discipline opérationnelle pour traverser la fin escomptée du cycle baissier à l'horizon 2028, tout en préservant intacts sa solidité financière et son potentiel de rebond à moyen terme.