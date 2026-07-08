TFF Group : repli des ventes annuelles, baisse du dividende

Dans une conjoncture instable et sur des marchés malmenés, TFF Group a fait preuve d'une bonne résistance malgré des niveaux d'activité impactés par une faible récolte, l'attentisme des acteurs et les droits de douane américains. Au cours de son exercice annuel 2025/2026, la société mondiale des produits d'élevage pour vin et alcools a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 312,7 millions d'euros, en baisse publiée de 26,5%.

Le recul organique de 23,4% du chiffre d'affaires est retraité d'un effet négatif de change de - 13 MEUR, principalement impacté par le recul de l'euro/dollar sur la période.

L'EBITDA s'élève à 48,2 MEUR soit 15,4% du chiffre d'affaires en recul de 40%. Les effets de la sous-activité et les droits de douane américains ont pesé sur le niveau de marge malgré un pilotage efficace des dépenses de fonctionnement, en baisse significative.

Le ROC se situe à 28,5 MEUR, soit 9,1% du chiffre d'affaires, en retrait de 53% après impact d'amortissements élevés, à hauteur de 19,1 MEUR.

L'exercice 2025/26 s'est matérialisé par un fort mouvement de désendettement. Le groupe a réduit sa dette nette de 28,8 MEUR pour s'établir à 285,2 MEUR contre 314 MEUR il y a un an.

Il intègre une trésorerie significative de 97,2 MEUR, en hausse de 17,5 MEUR, grâce aux efforts de déstockage engagés par l'ensemble des métiers du groupe (-40,8 MEUR).

Le cash-flow libre opérationnel est redevenu largement positif au cours de l'exercice, atteignant 59,7 MEUR après plusieurs exercices impactés par la constitution de stocks et les investissements sur le marché du Bourbon.

"Pour ce nouvel exercice, dans l'attente d'un retournement du marché des vins et spiritueux dont l'issue n'est pas encore visible, le groupe poursuivra ses efforts d'adaptation des outils et des équipes. La poursuite de notre désendettement est un objectif prioritaire, par le déstockage et la limitation des capex à un niveau très réduit. Les niveaux d'activité sont attendus en baisse dans des proportions inférieures à celles de l'exercice passé avec l'objectif de préserver nos niveaux de rentabilité. Face à ce contexte nous serons amenés à proposer à la prochaine Assemblée Générale un dividende en baisse, 0,40 EUR par action contre 0,50 EUR afin de préserver la solidité financière du groupe", a déclaré Jérôme François, président du directoire de TFF Group.