TFF Group: nomination d'un responsable RSE information fournie par Cercle Finance • 18/02/2025 à 15:50









(CercleFinance.com) - Engagé à évoluer vers un modèle plus durable à travers son programme 'Transform for a fair future', TFF Group annonce l'arrivée de Philippe Maesen au poste nouvellement créé de responsable RSE Groupe.



Auparavant responsable RSE chez Safran, il a pour principale mission la mise en oeuvre et le pilotage de la stratégie RSE à l'échelle du groupe de tonnellerie et de ses filiales, incluant la mise en place d'une trajectoire carbone.





