TFF Group : "les niveaux de rentabilité pourraient s'inscrire en baisse"

(AOF) - Le chiffre d’affaires consolidé de TFF Group s’élève à 121,5 millions d'euros, en baisse publiée de 3,3% et de 5,5% à taux de change et périmètre constants. Il est "affecté par un effet de base très défavorable compte tenu de la performance record post covid de l’exercice précédent suivi d’un retour à la normale du marché des boissons alcoolisées dans un contexte économique incertain accompagné de conditions météorologiques défavorables", déclare la société. Les ventes du pôle vin baissent de 4,6% à 57,8 millions d'euros.

La production mondiale de vin 2024 s'annonce morose pour de nombreux bassins de production européens compte tenu des conditions météorologiques favorisant le développement des maladies dans le vignoble.

L'exercice débute avec un recul généralisé des volumes de fûts alors que les activités boisage et cuves inox restent bien orientées.

"Après les excellentes performances de l'exercice précédent, 2024/2025 s'ouvre sur des prévisions de faibles récoltes de vin en Europe, dans un contexte d'incertitudes économiques et géopolitiques impactant à court terme les décisions d'investissements des clients du groupe", explique TFF Group au sujet de ses perspectives.

TFF Group se prépare donc à un exercice de transition avec l'exigence de piloter ses capacités de production et ses charges dans le but de préserver au mieux sa rentabilité, sans compromettre sa capacité de rebond sur l'exercice 2025/26.

"Le niveau de chiffre d'affaires attendu pour cet exercice pourrait se situer en-deçà des 500 millions d'euros, inférieur aux objectifs de début d'exercice et les niveaux de rentabilité pourraient s'inscrire en baisse dans cet environnement ponctuellement défavorable avec des marchés actuellement à la recherche d'un nouveau point d'équilibre", a déclaré Jérôme Français, président du directoire.

