TFF Group: C.A. trimestriel inférieur aux attentes

(CercleFinance.com) - L'action TFF Group prolonge son mouvement de repli jeudi à la Bourse de Paris, les investisseurs poursuivant leurs dégagements sur l'ex-Tonnellerie François Frères après un chiffre d'affaires trimestriel ressorti inférieur aux attentes.



Vers 11h30, le titre recule de presque 4%, ce qui porte à plus de 43% son repli sur les 12 derniers mois.



Le groupe a fait état hier soir d'un chiffre d'affaires de 3ème trimestre de 87 millions d'euros, en baisse de 17,3% par rapport à la même période de 2023, soit un repli de 21% en données organiques.



Dans un communiqué, TFF évoque un contexte incertain et le niveau 'historiquement bas' de la récolte 2024, qui ont continué de peser sur le niveau de ses affaires.



A titre de comparaison, l'activité sur le premier semestre de l'exercice décalé 2024/2025 avait accusé un repli plus limité de l'ordre de 10% en données organiques.



Les analystes de TP ICAP Midcap font remarquer que les ventes du trimestre écoulé s'inscrivent en dessous de leurs attentes, situées à 92,4 millions d'euros.



La société de Bourse, qui mentionne une situation 'toujours compliquée', note que l'activité reste 'dégradée' sur les deux pôles du groupe.



L'activité des métiers du vin s'est contractée de 8,8% sur neuf mois tandis que le pôle alcools s'est inscrit en baisse de 13,3%, le ralentissement de l'activité bourbon l'ayant emporté sur la bonne résistance du whisky.



TFF déclare que l'absence de signes de reprise sur l'ensemble de ses marchés dans un environnement conjoncturellement difficile l'amène à confirmer sa prévision d'une activité en baisse de plus de 10% sur l'ensemble de l'exercice.





