TFF Group achève sa conquête de la Maison Rémond
information fournie par Zonebourse 31/03/2026 à 18:11
Conformément au pacte d'associés signé en mars 2022, qui prévoyait un dénouement au plus tard en 2028, TFF Group a choisi d'accélérer le calendrier pour prendre le contrôle total de la structure dès ce printemps 2026.
Cette opération marque également un tournant historique pour la Tonnellerie Rémond : elle acte le passage de témoin définitif de Catherine Desbois-Mouchel, figure de proue de la maison qu'elle dirigeait depuis 37 ans. Sous l'aile de TFF, une organisation autonome et pérenne a été structurée pour assurer la relève de cette institution du fût de chêne français.
Un renforcement dans le "Ultra-Premium"
Avec cette acquisition, TFF Group ne se contente pas de gonfler son périmètre : il sécurise un savoir-faire d'exception. La Tonnellerie Rémond est une référence incontestée pour l'élevage des grands crus. L'offre haut de gamme du groupe se voit ainsi renforcée par le positionnement artisanal de Rémond. En outre, depuis 2022, le partenariat a déjà porté ses fruits sur l'optimisation des approvisionnements en bois, les ressources humaines et le développement commercial à l'export. Enfin, L'adossement au leader mondial a permis à Rémond de muscler ses stocks de bois (le nerf de la guerre dans le secteur) et d'optimiser sa rentabilité.
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